Video in slowmotion della generazione degli spruzzi di mare

Le onde che si infrangono sulle rive del mare generano minuscole goccioline d'acqua note come spruzzi di mare. Gli spruzzi di mare spostano il calore e l'acqua dall'oceano all'atmosfera, ma gli studiosi non sono sicuri di quale parte del processo dell'infrangersi dell'onda generi la maggior quantità di spruzzi.

Per rispondere a questa domanda, alcuni studiosi hanno generato onde (che nella realtà divengono sempre più alte) che si infrangono sperimentalmente in un laboratorio. Hanno usato un generatore di onde delle dimensioni di una pista da bowling media. L'acqua era invece colorata con un colorante fluorescente illuminato dalla luce laser (non la stessa che creava allucinazioni nei topi).



I ricercatori hanno filmato le onde al rallentatore per osservare il processo di generazione degli spruzzi marini in modo estremamente dettagliato. Il video mostra le riprese di uno dei loro esperimenti da due punti di vista distinti. Nella prima parte, la telecamera si sposta insieme all'onda e, nel secondo, la telecamera è ferma rispetto all'onda. Sono chiaramente visibili le minuscole bolle d'aria che scoppiano e generano gli spruzzi. Le goccioline, molte delle quali sono più piccole di quelle visibili nel video, sono state misurate utilizzando filmati olografici in linea ad alta velocità.



Gli esperimenti mostrano che le goccioline degli spruzzi si formano in tre momenti diversi: quando la cresta che colpisce la superficie dell'acqua, quando scoppiano bolle d'aria e successivamente quando le bolle più piccole raggiungono la superficie e scoppiano a loro volta. I risultati, pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters di AGU, possono aiutare gli studiosi a migliorare la loro comprensione di come l'acqua e il calore vengono trasportati nell'atmosfera dall'oceano quando le onde si infrangono, ad esempio, su una spiaggia.