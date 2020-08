Il video della spaventosa esplosione di una stazione di servizio in Russia

Le esplosioni possono essere davvero terrificanti. A testimoniarlo è un video proveniente direttamente dalla fredda Russia, esattamente da Volgograd, in cui è possibile osservare una stazione di servizio esplodere con una violenza inaudita. Sicuramente una scena che nei film si vede spesso, ma che non smette mai di stupire.

Le riprese dell'esplosione hanno mostrato una gigantesca palla di fuoco sparata nel cielo sopra la città di Volgograd. Dieci dei feriti sono stati portati in ospedale, secondo quanto riferito dai media locali. Le vittime includevano anche alcuni vigili del fuoco, chiamati alla stazione di servizio per affrontare l'incendio iniziale alle 12.40.

Si ritiene che l'incendio iniziale sia stato innescato da una scarica di elettricità statica mentre il carburante veniva pompato da un'autocisterna a un serbatoio di stoccaggio sotterraneo. Il personale aveva evacuato la stazione prima dell'esplosione. "Sentendo l'onda d'urto, sono caduto a terra. Guardando in alto, ho visto la stazione di servizio divampare e le fiamme salire di diversi metri di altezza", ha dichiarato uno dei vigili del fuoco presente sulla scena.

Settanta vigili del fuoco hanno combattuto eroicamente contro l'incendio, schierando perfino una sorta di robot antincendio che hanno guidato a distanza verso il centro delle fiamme per spegnerle dall'interno. Parlando di esplosioni terribili, non possiamo non citare quella avvenuta a Beirut, causata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio.