Ecco il video del terrificante "Tornado di fuoco" formatosi in California

No, non si tratta di un qualche film volutamente trash, di un'epica leggenda: il "tornado di fuoco" esiste davvero. Fenomeni del genere non sono certo una novità, oggi, ma il fatto sorprendente è che recentemente ne sono stati avvistati ben tre in California. Allora cosa sono e, sopratutto, come si formano?

I tornado di fuoco causano immensi, gravi incendi le cui colonne di aria estremamente calda interagiscono con l'atmosfera e provocano la formazione di nuvole. Se le condizioni climatiche non sono troppo sfavoreli, il fuoco può creare una nuvola chiamata pirocumulo, semplicemente una nuvola che si forma sopra le fiamme. Questi infernali tornado si formano quando il fuoco è particolarmente vasto e intenso, o quando l'atmosfera al di sopra di esso è instabile.

In presenza di una delle due condizioni appena descritte, il processo può dare alla luce un pirocumulonembo. Nel linguaggio tecnico, per cumulo si intendono le tipiche nuvole soffici (ma che pesano incredibilmente tanto) che vediamo nel cielo limpido, mentre i cumulonembi sono quelle nubi a sviluppo verticale, chiamate anche nubi convettive le quali si formano a seguito di un intenso riscaldamento del suolo, vengono generate in condizioni di instabilità atmosferica e possono contenere al proprio interno anche fulmini.

Una nuvola pirocumulonembo è quindi l'evoluzione di un pirocumulo, quale produce anche attività elettrica. La creazione di un vero e proprio tornado di fuoco rimane ancora molto rara, anche se recentemente tali fenomeni sono diventati più che diffusi quest'anno in California - dove il cielo è perfino diventato arancione.

In allegato alla notizia troverete il video dello spaventoso fenomeno.