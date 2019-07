Il video della stazione spaziale Tiangong-2 che brucia nell'atmosfera terrestre

Come ampiamente riportato, nella giornata di ieri è tornata sulla Terra la Stazione Spaziale Cinese, Tiangong-2, che si è schiantata in una zona remota nell'Oceano Pacifico battezzata "Spacecraft Cemetery". Sul web è stato pubblicato un video che mostra il veicolo mentre entra in contatto con l'atmosfera terrestre, bruciandosi.

Lo spettacolare filmato, visualizzabile come sempre in apertura, è stato diffuso dal China Global Television Network di proprietà dello stato.

Gran parte della scocca della stazione spaziale cinese è bruciata lungo il percorso, ma alcuni frammenti sono schizzati in modo del tutto sicuro nell'Oceano senza ferire nessuno.

Tiangong-2 ha rappresentato un progetto puramente sperimentale per la Cina, che dal 2020 intende puntare massicciamente sullo spazio costruendo una presenza permanente tramite una stazione spaziale a grandezza naturale che dovrà dare un impulso alla ricerca scientifica per conto del paese.

La Cina si è preposta l'obiettivo di approdare sul polo sud della Luna entro il 2030, allo scopo di creare un avamposto di ricerca polare, salvo imprevisti.

Tiangong-2 rientrava nel programma spaziale Tiangong, ed era stata lanciata per sostituire Tiangong-1, precipitata anch'essa nell'Oceano Pacifico il 2 Aprile 2018. Al suo interno era presente anche il primo orologio atomico a fontana mai lanciato nello spazio, insieme ad una serie di moduli per effettuare gli esperimenti.