Il video stupefacente della coda di una balena "congelata" fuori dell'acqua

Ogni tanto ci imbattiamo in fenomeni che lasciano senza parole anche gli appassionati di natura più esperti. È esattamente ciò che è accaduto a Brodie Moss, un grande amante della natura australiano e appassionato di kayak, così come potrete osservare nel video qui sopra.

Lo sportivo con grande stupore, ha osservato l'imponente pinna caudale di una balena megattera che sporgeva dritta fuori dalla superficie dell'oceano, come se fosse congelata, a soli pochi metri da lui.

Moss, che vanta un notevole seguito su TikTok, ha immortalato questo raro incontro in un video affascinante. "Il mio cuore batteva a mille", ha esclamato, visibilmente scosso dalla vista davanti a lui. "Penso che sia una coda di balena. È emersa e ha mostrato la sua coda, e non si muove. Non so nemmeno cosa dire."

Moss è riuscito a ottenere incredibili riprese subacquee della balena, che galleggiava nell'acqua in una posizione simile a una verticale, mentre un piccolo vitello, probabilmente il suo cucciolo, riposava dolcemente vicino a lei. La sua telecamera ha anche catturato il magnifico canto delle balene. "Non so davvero cosa stiate facendo, ma sono amichevole", ha affermato l'uomo nel video, aggiungendo con una risata: "Grazie per essere venuti a salutarmi".

Questo comportamento, sebbene raro, è noto come "tail sailing" (navigazione con la coda). Non solo le megattere, ma anche le balene grigie, le balene boreali e le balene franche sono state viste periodicamente con le loro pinne caudali sporgenti dritte fuori dall'acqua. Tuttavia, il motivo di tale comportamento rimane avvolto nel mistero.

Alcuni esperti ritengono che questa posizione capovolta possa rappresentare una forma di riposo per le balene. Altri suggeriscono che possa essere un modo per le balene di rinfrescarsi nelle acque calde, esponendo le loro code al vento.