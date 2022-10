Questo video stupefacente mostra 2 api che aprono una bottiglia di soda

L'unione fa la forza, persino nel mondo degli insetti. Le api, ad esempio, oltre ad essere conosciute per essere creature incredibilmente laboriose, piccole menti del mondo matematico e fonte essenziale per l'impollinazione, sono anche incredibilmente intelligenti... e capaci persino di aprire una bottiglietta di Fanta.

Un video del 2021, originariamente pubblicato su Twitter ma che oggi potrete trovare anche su YouTube, mostrava una coppia di api che svitavano (almeno apparentemente) il tappo di una bottiglia per raggiungere il liquido zuccherino all'interno. Il filmato, che potrete vedere come sempre qui sopra, toglie ogni dubbio.

L'abilità con cui queste due api sono riuscite a svuotare il tappo di una bottiglia ha sconcertato molti su Internet, con alcuni che si chiedono come esista una tale intelligenza in quello che ovviamente è un cervello molto piccolo. Così come vi abbiamo riportato più volte, non è la dimensione di un cervello a indicare l'intelligenza di un individuo.

Quello che importa è la complessità delle connessioni tra i neuroni, piuttosto. Gli scienziati hanno capito in uno studio passato, infatti, che le api possono perfino utilizzare degli strumenti per raggiungere i loro scopi. "Tale 'uso di strumenti' un tempo era attribuito solo agli esseri umani, ma poi ai primati, accanto ai mammiferi marini e successivamente agli uccelli", hanno scritto i ricercatori nel 2017. "Ora riconosciamo che molte specie hanno la capacità di immaginare come un particolare oggetto potrebbe essere utilizzato per raggiungere un fine."