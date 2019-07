Un video svela le caratteristiche del nuovo Google Pixel 4

Dopo aver diffuso le immagini sul retro del Pixel 4, Google ha rilasciato un breve video che dimostra le nuove feature dello smartphone tra cui il controllo tramite gesture e lo sblocco del dispositivo con il viso.

Nel video intitolato “(Don’t) hold the phone: new features coming to Pixel 4” una ragazza riesce a cambiare traccia musicale senza tenere il dispositivo in mano, tramite un semplice gesto delle mani, grazie al nuovo sensore radar Soli con cui è equipaggiato lo smartphone.

Oltre a Soli, Pixel 4 offrirà lo sblocco facciale tramite un proiettore a punti e ad un sensore a infrarossi, sulla falsa riga di quanto fatto con Face ID da Apple. Google afferma che la combinazione di queste due tecnologie permetterà di attivare i sensori in modo proattivo e lo sblocco del dispositivo funzionerà da tutte le angolazioni (anche con lo smartphone al contrario).

Tutti i dati verranno analizzati direttamente sul dispositivo così da rendere la tutela della privacy quasi totale. Tutte le informazioni saranno salvate all’interno del chip di sicurezza Titan M.

Non si conosce con precisione la data di uscita del nuovo Pixel ma date tutte le informazioni rilasciate da Google si può immaginare che la release sia dietro l’angolo. Non ci resta che attendere maggiori informazioni.