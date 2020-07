Ecco il video di un terrificante 'fiume di fango' nero creatosi dopo un incendio

Il fiume asciutto Cañada del Oro Wash, in Arizona, è stato invaso da una "melma" nera fangosa il 15 luglio 2020. Il fenomeno in questione si chiama "Sediment slug". Un video dell'evento è stato catturato dagli ufficiali della Contea di Pima su Twitter, che hanno filmato i fanghi in rapido movimento, scuri di cenere e fuliggine.

Questa zona è stata colpita da un incendio - il 5 giugno - che ha inghiottito oltre 48.377 ettari di parco in una regione che copre diversi ecosistemi. Incendi del genere "lasciano il terreno carbonizzato, sterile e incapace di assorbire l'acqua", scrivono i funzionari su Twitter. "Anche una pioggia leggera può produrre devastanti inondazioni e deflussi di fango, spesso con poco preavviso."

La nuova struttura del suolo, quindi, respinge l'acqua. "Ci vuole molta meno pioggia per innescare i flussi di detriti dai bacini bruciati rispetto alle aree incombusti", spiega il California Water Science Center dell'USGS. "Nel sud della California, appena 7 millimetri di pioggia in 30 minuti ha innescato flussi di detriti".

Con questa perdita di vegetazione che mantiene il terreno in posizione, la cenere e la terra sciolta finiscono per soffocare i corsi d'acqua. Ciò riduce i livelli di ossigeno disciolto, mentre un aumento dei nutrienti consente ai cianobatteri di crescere e alle alghe di fiorire, assorbendo ancora più ossigeno. "I flussi di detriti in rapido movimento e altamente distruttivi innescati da intense piogge sono uno dei più pericolosi pericoli post-incendio. Tali flussi di detriti sono particolarmente pericolosi perché tendono a verificarsi con poco preavviso", ha spiegato un rapporto dell'USGS.