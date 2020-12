Video di TikTok e Reels di Instagram tra i risultati delle ricerche: Google ci pensa

L'aumento della popolarità dei video di TikTok ed i Reels di Instagram starebbe spingendo Google ad integrarli tra i risultati delle ricerche, in uno spazio ad hoc sulla versione mobile del motore di ricerca. A riportare la notizia è TechCrunch, secondo cui i test sarebbero già in corso.

Obiettivo di questa nuova feature è evitare la dispersione di traffico. Secondo Google, infatti, l'implementazione nei risultati di ricerca dei video di TikTok ed i Reels di Instagram potrebbe ridurre il tempo trascorso dagli utenti su altri social network.

E' bene però precisare che il nuovo box sarà diverso rispetto alle "Google Stories" lanciate lo scorso Ottobre nell'app di Google per iOS ed Android, in quanto queste ultime includono video di breve durata creati da partner come Forbes, USA Today, Vice, Now ed altri.

Nella sezione "Short Videos", come mostriamo nello screenshot presente in calce, saranno mostrati i filmati di Instagram, i Reels e le clip di TikTok: gli utenti avranno modo di scorrerli orizzontalmente con uno swipe verso destra o sinistra: cliccandoci sopra partirà la riproduzione direttamente in Google.

Google di recente ha anche lanciato Blob Opera, un nuovo sistema dedicato alle canzoni di Natale create dagli utenti attraverso l'intelligenza artificiale.

Sugli ultimi test, invece, non abbiamo alcuna informazione in merito al lancio.