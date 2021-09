Un video TikTok ha reso inutilizzabili migliaia di studi scientifici: ecco cos'è successo

Il mondo del web può essere la fortuna, ma anche la sfortuna, di migliaia di persone. Potreste mai credere che un video su TikTok possa portare a migliaia di interruzioni di studi scientifici? Recentemente è successo proprio questo... e oggi abbiamo intenzione di spiegarvi come sia stato possibile.

Tutto è iniziato il 23 luglio quando Sarah Franklin, laureata in Florida, ha pubblicato un video su TikTok parlando dei possibili metodi per guadagnare qualche spicciolo online. Uno di questi metodi era quello di partecipare a sondaggi su siti come Prolific, un sito web che permette alle persone di guadagnare rispondendo a sondaggi molto specifici (tra l'altro ha fatto parecchio scalpore la risposta al sondaggio sulla vita eterna, ad esempio).

Il video è stato ampiamente condiviso dal pubblico, e perfino Prolific ha pubblicato su Reddit i risultati virali del video. Tuttavia, questa fama guadagnata è stata nefasta per il sito web e per migliaia di studi che si stavano attuando sulla piattaforma. I sondaggi molto spesso vengono creati per una fascia specifica della popolazione e loro, rispondendo, danno una mano agli scienziati che si interrogano su particolari dilemmi, come malattie o abitudini.

Le visite al sito web dopo la pubblicazione del video su TikTok, però, erano soltanto di adolescenti (a proposito, recentemente TikTok ha superato YouTube. Nei giorni successivi alla diffusione del video, infatti, gli scienziati perplessi hanno scoperto che il 90% degli intervistati dei loro sondaggi erano donne con un'età media di 21 anni. Poiché dati così "corrotti e non bilanciati" non possono essere presi in considerazione, sono stati interrotti 4.600 studi.

Prolific ha offerto diverse soluzioni, e in alcuni casi anche un risarcimento, ai responsabili del sondaggio. La fama non è sempre una cosa positiva.