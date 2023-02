Primo video unboxing per Xiaomi 13 Lite: avrà la Dynamic Island, svelata la scheda tecnica

La presentazione europea degli Xiaomi 13 avverrà il 26 febbraio, appena prima dell'inizio del Mobile World Congress di Barcellona. Visto che sia Xiaomi 13 che Xiaomi 13 Pro sono già stati messi in vendita in Cina, però, a catalizzare l'attenzione è ora Xiaomi 13 Lite, che dovrebbe essere lanciato in esclusiva per il mercato occidentale.

Pare infatti che la lineup di Xiaomi 13 conterrà tre smartphone in Europa, e non due come in Cina: accanto a Xiaomi 13 "base" e Xiaomi 13 Pro, infatti, nel Vecchio Continente arriverà anche Xiaomi 13 Lite, che peraltro dovrebbe avere un prezzo estremamente competitivo, pari a soli 549 Euro. Ma come sarà, nello specifico, Xiaomi 13 Lite?

Un video unboxing pubblicato su Twitter da Sudhanshu Ambhore, redattore di 91Mobiles e MySmartPrice, sembra confermare che Xiaomi 13 Lite sarà un semplice rebranding di un altro smartphone già pubblicato in Cina tempo fa, ovvero il selfie-smartphone Xiaomi Civi 2, rilasciato sul mercato cinese lo scorso settembre.

Il video unboxing, che potete trovare in calce, conferma una delle feature più interessanti dello smartphone, ovvero la doppia selfie-camera con design "alla Dynamic Island", ovvero con un punch-hole di ampie dimensioni (necessarie per ospitare i due obiettivi da 32 MP del telefono) la cui forma è del tutto simile a quella della Dynamic Island di iPhone 14 Pro e di iPhone 14 Pro Max. Resta ovviamente da vedere se Xiaomi riuscirà a replicare il funzionamento software del punch-hole di Apple o meno.

In termini tecnici, comunque, Ambhore conferma che lo smartphone avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, insieme ad uno schermo AMOLED da 6,55" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz, il quale supporterà Dolby Vision e avrà una luminosità fino a 1.000 nit. Nessuna conferma per quanto riguarda storage e RAM del device, anche se è probabile che esso venga lanciato nelle due versioni da 8/128 e da 8/256 GB.

Lato fotocamere, oltre alla doppia selfie-camera da 32 MP, abbiamo un sistema triple-camera posteriore di tutto rispetto, specie per uno smartphone di fascia media. Su quest'ultimo troviamo una lente principale Sony IMX766 da 50 MP, un ultra-grandangolo da 20 MP e una lente macro da 2 MP. Concludono la scheda tecnica un lettore di impronte digitali under-display e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 67W.