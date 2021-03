Ecco il video unico della fioritura di un cactus che sboccia una volta all'anno

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del peculiare cactus amazzonico, il Selenicereus wittii. Il vegetale fiorisce ogni anno solamente per una notte. Solo circa 13 di queste piante sono state coltivate con successo da orticoltori in tutto il mondo e nel Regno Unito, dopo cinque anni di attesa, l'evento è stato finalmente catturato.

La pianta è un'epifita, ovvero ha bisogno di un altro vegetale come supporto per crescere su di esso. Date le inondazioni stagionali nel suo habitat naturale (la foresta pluviale), il cactus di solito cresce a molti metri dal suolo, lasciando cadere i suoi semi per essere portati via sull'acqua, così da colonizzare successivamente altre zone.

Dopo ore e ore di streaming puntati verso il bocciolo, la pianta è finalmente sbocciata il 20 febbraio. Quella mattina, così come potrete vedere nel video allegato nella notizia, il bocciolo iniziò ad aprirsi, rilasciando una folla di petali lunghi, bianchi e appuntiti. Il suo "massimo splendore" è arrivato alle 17:00, quando i petali erano completamente aperti.

Gli esperti del Cambridge University Botanic Garden (CUBG) sospettano che l'illuminazione delle loro telecamere possa aver causato la normale fioritura notturna della pianta, innescando il processo prima nel corso della giornata rispetto a quando si verifica in natura. Quando il fiore inizia a morire, di solito circa due ore dopo la piena fioritura, rilascia un cattivo odore (nulla a che vedere con il "fiore cadavere"), probabilmente come deterrente per gli erbivori.