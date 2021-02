Il video dell'uomo che tocca la lava senza bruciarsi: com'è possibile?

Se non siete nuovi al mondo dell'internet vi sarà capitato di vedere il video dell'operaio che "schiaffeggia la lava". Bene, per visionare nuovamente il filmato ve lo lasciamo in allegato alla notizia. Una domanda sicuramente sorge spontanea: perché la sua mano non si è bruciata e l'uomo non ha riportato alcuna ferita?

Tale "abilità sovraumana" dell'uomo, potrebbe essere data dall'effetto Leidenfrost - chiamata anche calefazione. Quest'ultimo, per intenderci, è ciò che fa sì che le goccioline d'acqua "rimbalzino" su un piano cottura estremamente caldo, piuttosto che evaporare istantaneamente.

In questo stato, lo strato più esterno del liquido evapora, producendo uno strato gassoso isolante che impedisce al resto di raggiungere rapidamente la temperatura di ebollizione. Questo stesso effetto protegge l'uomo nel video. Possiamo dire che, intorno alla mano dell'uomo, si è creato una sorta di "strato protettivo".

Per un breve periodo di tempo l'umidità sulla pelle dell'uomo bolle istantaneamente, formando uno strato protettivo e impedendogli di toccare direttamente quel metallo fuso. Il tempismo è perfetto, perché se lo facesse anche per una frazione di secondo in più, è probabile che il coraggioso operaio si brucerebbe gravemente.

Tale effetto non funziona solo con le alte temperature, ma anche con quelle basse, come ad esempio con l'azoto liquido (che bolle a -196 °C).