Niente video se usate Adblock su YouTube: al via i test con alcuni utenti

Un utente Reddit ha notato per la prima volta all’inizio di questa settimana che YouTube sta testando un sistema per bloccare la riproduzione video per gli utenti che utilizzano gli adblocker sulla propria piattaforma.

Come si può leggere nel post pubblicato su Reddit, infatti, nel momento in cui ha tentato di collegarsi a YouTube con l’Adblock attivato è apparso un popuo che lo informava che i plugin di questo tipo non sono consentiti su YouTube. Parallelamente, è anche stato bloccato lo streaming dei filmati a meno che l’utente non inserisse la piattaforma di Google tra le eccezioni.

Il popup recitava che “gli annunci consentono a YouTube di rimanere gratuito per miliardi di utenti in tutto il mondo”.

Da parte dello stesso YouTube è stato confermato che è in corso un test con un piccolo gruppo di utenti, ma non è chiaro se a lungo andare Google intende espanderlo a tutti o meno. È innegabile però che gli annunci pubblicitari rappresentano per YouTube la principale fonte d’introito, nonostante le lamentele degli utenti. Ovviamente vi aggiorneremo sulla questione non appena emergeranno ulteriori dettagli o conferme.

Di recente, però, da YouTube è sparita una delle pubblicità più fastidiose :gli annunci overlay contro cui si erano scagliati molti iscritti.