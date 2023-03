Il video del ladro più piccolo del mondo: una formica che trasporta un diamante

Nella storia ci sono stati sicuramente dei furti degni di nota, ma tuttavia sapete che il "ladrocinio di diamanti più piccolo del mondo" è stato fatto da una formica? Così come potrete vedere nel video qui sopra, questo piccolo insettino ha cercato di portare con sé un diamante da circa 0,5 carati (per un valore di 1000 dollari).

Sicuramente adesso vi starete chiedendo: "ma perché?". Le formiche non sono interessate al valore monetario, come ben sappiamo, e la spiegazione più probabile per la rapina è che il diamante fosse ricoperto da qualcosa che ha portato l'insetto a credere che fosse altro.

Tuttavia, oltre ad andare alla ricerca di cibo, queste piccole creature raccolgono anche gli oggetti di cui hanno bisogno per la colonia. Un esempio, pensate, è dato proprio dalle formiche tagliafoglie che, oltre a tagliare le fronde degli alberi come dice la parola stessa, le riportano nelle loro tane sotterranee come una sorta di "concime" per dei funghi che coltivano e di cui si nutrono.

Questi sono sicuramente insetti incredibili: oltre a funzionare come un singolo, unico, cervello, potrebbero persino aiutare le piante a resistere alle malattie. Insomma, potrete stare al sicuro con i vostri gioielli: a meno che non teniate i vostri bene all'interno della marmellata, probabilmente le formiche non si avvicineranno nemmeno.

A proposito, ma sapete quanti di questi insetti ci sono al mondo? Circa 2.5 milioni di formiche per ogni essere umano sulla Terra.