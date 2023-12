Il video virale del canguro che cerca di annegare il cane, ecco perché succede

In Australia, un fenomeno insolito e pericoloso sta emergendo: canguri che tentano di annegare i cani. Questo comportamento, che può sembrare strano e inaspettato, è in realtà una tattica di difesa evolutasi nel tempo. I marsupiali percepiscono i cani come una minaccia, poiché assomigliano ai loro predatori naturali, i dinghi.

Questi ultimi, i più grandi predatori terrestri dell'Australia, sono stati introdotti sull'isola tra 5.000 e 8.500 anni fa e si sono adattati a cacciare marsupiali e rettili. I cani domestici sono arrivati in Australia solo nel 1788, con l'arrivo delle prime navi britanniche. Quando inseguiti da un dingo o un cane, i canguri cercano rifugio nell'acqua, una strategia di fuga che funziona.

Se un cane li insegue in acqua, il canguro può tentare di annegarlo. Questo comportamento istintivo è una difesa contro i predatori, sviluppatasi nel corso di migliaia di anni. I maschi di canguri grigi orientali, una delle quattro specie in Australia, possono pesare fino a 70 kg e usare le loro lunghe e potenti braccia muscolose e artigli affilati per afferrare e spingere il cane sott'acqua nel tentativo di annegarlo.

Il comportamento può essere pericoloso anche per gli esseri umani, poiché un calcio o graffio può causare gravi danni. È importante che i proprietari di cani assicurino che i canguri non vengano molestati o danneggiati, garantendo così anche la sicurezza dei loro animali domestici. Questa interazione sottolinea la complessità e l'adattabilità dei comportamenti animali nel corso dell'evoluzione, nonché l'importanza di comprendere e rispettare le interazioni tra specie diverse nel loro habitat naturale.

A proposito, cosa si trova all'interno dei loro marsupi?