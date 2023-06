Il video virale di un cervo che mangia un serpente ha scioccato il web

Un video virale ha recentemente sorpreso il web: un cervo dalla coda bianca immortalato mentre mangia un serpente morto come se fosse un delizioso spuntino. Questa scena, filmata in Texas da Trey Reinhardt, ha sollevato molte domande sui social media riguardo alla dieta dei cervi e potrete vedere il post in calce alla notizia.

Come ben sappiamo vedendo Bambi, i cervi non sono naturalmente predisposti a catturare animali o consumare carne. La loro dieta è principalmente basata sulla cellulosa, l'ingrediente fibroso che compone le pareti delle cellule vegetali, che trasformano in energia grazie al loro complesso sistema digestivo a quattro stomaci.

Tuttavia, comportamenti carnivori - anche per animali erbivori - non sono del tutto inauditi. Non è la prima volta che si vedono queste creatura mangiare carne, e in passato sono stati visti banchettare con pesci, pulcini e sono stati ripresi mentre rubavano una succulenta bistecca. I cervi dalla coda bianca, pensate, sono stati accusati della morte di diversi uccellini in uno studio passato.

Perché queste creature si comportano in questo modo? Mentre per noi potrebbe sembrare inusuale - forse perché siamo abituati ad umanizzare fin troppo queste creature - per i cervi gli animali morti o inermi rappresentano un bersaglio facile per una fonte ricca di minerali, proteine e grassi rispetto alle piante che lo stomaco deve lavorare duramente per processare.

Queste deviazioni dietetiche potrebbero coincidere con i periodi in cui i cervi necessitano di più nutrienti. Potrebbero mangiare carne, infatti, quando hanno bisogno di sviluppare o mantenere le loro corna (che possono crescere anche sui topi).

Ci sono erbivori che mangiano persino le ossa degli animali morti!