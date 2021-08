Questo video virale ci mostra la stranezza della lingua... durante il beatbox

Gli scienziati si chiedono tantissime cose e alcune sono davvero assurde. L'ultima bizzarria è proprio la seguente: come appare la lingua, all'interno di una risonanza magnetica, mentre si fa beatbox? Vi starete chiedendo il motivo di tutto... ma perché no?

Il video - che potrete osservare come sempre qui sopra - mostra una persona che fa beatbox mentre si trova all'interno di uno scanner per la risonanza magnetica. Il filmato consente agli esperti, e a tutti i curiosi, di osservare le contorsioni della lingua da una prospettiva completamente nuova. Qualcosa che senza alcun dubbio non si vede tutti i giorni.

A proposito di beatboxing; uno studio del 2018, condotto da alcuni ricercatori della University of Southern California (USC), ha concluso che alcuni di questi musicisti sono in grado di produrre suoni totalmente unici rispetto a quelli utilizzati in qualsiasi lingua conosciuta. Ad aver diffuso il video, diventato rapidamente virale sul web, è stato Il dottor Mark Abbott, studente di dottorato presso l'Ohio State Medical e la Western University.

A proposito: alcuni ricercatori hanno recentemente presentato al mondo una "lingua artificiale" chiamata Hypertaste. Quest'ultima, che potrebbe tornare molto utile in futuro, è in grado di individuare rapidamente la composizione chimica liquidi ed è guidata da un'avanzatissima intelligenza artificiale.