I video più visti su YouTube Italia nel 2019: Mahmood, X-Factor ed iPantellas tra i trend

In attesa del Rewind 2019, YouTube tramite un post pubblicato sul blog ufficiale italiano ha annunciato i trend del 2019 su YouTube Italia. La piattaforma ha diviso i video in musicali e non.

Video non musicali più visti in Italia

Video musicali più popolari su YouTube Italia

Dal fronte della musica, YouTube evidenzia come l'Italia domini incontrastata la classifica dei video musicali: ben 9 tracce su 10 infatti sono italiane: l'unica eccezione è Daddy Yankee & Snow con "Calma", che è stato un vero e proprio inno del reggaeton della stagione estiva.