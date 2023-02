Un video YouTube di Alien riesce a far crashare alcuni smartphone Android

Andati oltre alle origini di YouTube come sito di dating, un nuovo "mistero" sta attirando l'attenzione degli appassionati della piattaforma video di proprietà di Google. Infatti, un video di Alien è in grado di far crashare alcuni smartphone Android.

Più precisamente, come riportato anche da Wccftech e come fatto notare da alcuni utenti su Reddit, uno specifico video riesce, o quantomeno riusciva, a far riavviare i Pixel 7 e altri dispositivi Pixel. La questione non è passata di certo inosservata tra gli utenti coinvolti, visto che non sembra esserci una ragione specifica per cui il video YouTube in questione fa crashare questi smartphone.

Per intenderci, ciò a cui si fa riferimento è una clip YouTube di Alien in 4K HDR. Un buon numero di utenti afferma di aver riscontrato la problematica, ma non è mai risultato ben chiaro il motivo per cui la visione di quel video comporti un crash degli smartphone Pixel coinvolti. Tuttavia, secondo alcuni utenti il tutto si verificherebbe solamente su dispositivi con processore proprietario Tensor, che potrebbe dunque essere al centro della questione.

Il post originale su Reddit è già stato aggiornato e ora si afferma che il problema sarebbe stato risolto, anche se non è ben chiaro in che modo. In ogni caso, perlomeno stando a quanto scritto dalla persona che ha avviato la discussione, adesso il video di Alien non farebbe più crashare i dispositivi Pixel coinvolti. Tuttavia, coloro che hanno originariamente riscontrato il problema hanno spiegato di aver spesso avuto problemi con la connettività dati in seguito al riavvio dello smartphone dovuto alla visione del video YouTube, cosa che a quanto pare costringeva a effettuare un ulteriore riavvio. Insomma, abbiamo appena assistito a un altro "mistero" del Web.