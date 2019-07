I video su Youtube stanno diventando sempre più lunghi, cosa ci dice su pubblico e creator

Non importa che seguiate gli youtuber americani o quelli italiani, la piattaforma negli ultimi mesi sta ospitando video sempre più lunghi, meno improvvisati e più curati. Basta dare un occhio alla home e alla sezione tendenze. Stanno cambiando le abitudini di pubblico e creators? Certo, ma c'è lo zampino degli incentivi di Google.

Quanto far durare un video su Youtube non è una scienza esatta, ed è un tema molto dibattuto anche tra gli stessi creator. C'è chi guarda ossessivamente le statistiche per trovare la lunghezza perfetta, e chi fa semplicemente a braccio — come raccontava lo stesso Luis durante una chiacchierata con Montemagno.

Ora però la tendenza sembra essere proprio quella di confezionare video più lunghi e, in alcuni casi, curati. Una tendenza spinta dalla stessa piattaforma, che incentiva gli youtuber a superare i dieci minuti di lunghezza: in questo modo possono inserire più pubblicità, e fare più soldi.

Ad esempio Shelby Crunch, in un suo video messo in luce dalla testata The Verge, racconta che allungando i video da una media di 7-8 minuti a quella attuale di circa 12 minuti, i suoi guadagni sono schizzati in alto. A giugno ha fatto 6.000$, mentre a gennaio si fermava a 1.500$.

Ma non basta allungare il brodo, perché l'attenzione degli spettatori è rimasta quella di sempre. Se il video è noioso o non piace, passano ad altro. E un bounce rate alto rischia di rovinare un canale.

"Credo che fare video più lunghi per il gusto di fare ciò sia un male", ha detto ad esempio ContraPoints (Natalie Wynn) a The Verge. "Un video non dovrebbe mai durare più di quanto sia giusto che duri".

Così i nuovi criteri di monetizzazione, hanno spinto molti creator a sperimentare, lanciando contenuti di ottima qualità con una durata addirittura superiore ai 20 minuti. Praticamente la durata di un episodio di una serie comedy, altro che i contenuti usa e getta a cui eravamo abituati fino pochi anni fa.