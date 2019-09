Video anteprima ROG Zephyrus S GX701: il primo notebook con schermo da 300 Hz all'IFA 2019

Tra le tante novità presentate da ROG all'IFA di Berlino, spicca il nuovo ROG Zephyrus S GX701, il primo notebook con schermo da 300 Hz, che ha catturato l'attenzione dei presenti ma è stato anche oggetto di varie critiche in quanto non sono disponibili schede grafiche in grado di saturarli tutti.

Sebbene non sia stata annunciata la scheda tecnica integrale, il ROG Zephyrus S GX701 era già in esposizione nello showfloor della società. Attualmente sappiamo che l'arrivo è previsto ad Ottobre ad un prezzo non noto, e che lo schermo ha un tempo di risposta di 3 millisecondi, a cui si aggiunge la certificazione Pantone.

Nei dati ufficiali diffusi sul palco, la società taiwanese ha anche rivelato che il pannello integrato nel notebook copre il 100% della gamma di colore sRGB, ed il notebook supporta anche l'Aura Sync.

A parte ciò, è stato specificato che il processore è un Intel Core i7 di nona generazione, accompagnato con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080. Nel 2020 comunque la compagnia asiatica ha intenzione di lanciare altri modello di notebook ROG con lo stesso schermo.

In attesa di poterlo provare più approfonditamente, proponiamo la video anteprima in apertura girata direttamente all'IFA di Berlino dalla nostra redazione.

