Videocamera esterna Ring con alimentatore plug-in: prezzo al minimo storico

Ring ha ideato questa videocamera esterna con alimentatore plug-in. Di fatti, è una Stick Up Cam con alimentazione via cavo, utilizzabile sia all'interno che all'esterno della casa, senza necessità di un tecnico installatore. E' infatti facile da montare, sia su superfici piane che su una parete.

La batteria non necessita di ricarica, visto che è a corrente continua. Non dovrai mai preoccuparti di caricare la batteria grazie ad un’alimentazione continua. L'audio bidirezionale ti permette di comunicare con chi bussa al citofono o al campanello anche quando sei fuori casa o in una stanza lontana dalla porta.

Grazie alla funzione Live View puoi controllare la tua casa in qualsiasi momento comodamente dal tuo smartphone, installando l'app Ring. Ti avvisa tramite notifiche ogni qualvolta sia rilevato un movimento.

Potrai creare un autentico impianto di videosorveglianza connettendo una o più Stick Up Cam a tutti i tuoi dispositivi Ring, sempre usando l'app.

Possibilità di abbonarsi al piano Ring Protect, per funzionalità aggiuntive e una memoria in cloud più ampia. Offerto un periodo di prova gratuita di 30 giorni incluso nell'acquisto del dispositivo.

Acquista la videocamera Ring a un prezzo vantaggiosissimo: 169,98€ ! Ma termina il 5 aprile alle ore 9, quindi conviene sbrigarsi.