Videochiamata noiosa su Zoom? Arriva l'app per auto-sabotarsi e fuggire dalle riunioni

Da ormai un anno Zoom è entrato nella nostra collettività. L'applicazione per le videochiamate è largamente utilizzata sia in ambito lavorativo che perle chiamate tra gli amici, ma in soccorso di coloro che sono stati catapultati in riunioni noiose, arriva Zoom Escaper.

L'applicazione, disponibile a questo indirizzo gratuitamente, consente di auto-sabotare la propria chiamata per fuggire dalla riunione o videoconferenza.

Come mostriamo nel video presente in apertura, dopo aver abilitato il microfono e seguito la procedura, è possibile applicare al proprio flusso video una serie di effetti che agli occhi degli altri partecipanti della chiamata appariranno come problemi di connessione o altro. E' possibile inserire il rumore del vento, di un bambino che piange, ma anche del vento, i cani che abbaiano, i rumori dei cantieri o delle toilette. Il più divertente però è senza dubbio l'effetto della "cattiva connessione", che probabilmente sarà quello maggiormente utilizzato in quanto si tratta della problematica più diffusa che impedisce di partecipare alle chiamate.

L'intera procedura è disponibile nel video presente in apertura, ed inutile dire che Zoom Escaper è già diventato virale sul web. Il progetto è di Sam Lavigne, ed è totalmente gratuito, ma gli utenti possono supportarlo su Patreon.

Sempre a proposito di Zoom, di recente abbiamo anche pubblicato il video dell'avvocato che ha attivato il filtro del gatto durante un'udienza, ma in quel caso non si trattava di un modo per sfuggire.