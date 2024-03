Videocitofono HD Ring Video Doorbell, il prezzo CROLLA su Amazon con l'offerta a tempo

Ancora spazio per le offerte sui dispositivi Amazon. Quest’oggi il colosso di Seattle permette di godere di uno sconto molto interessante sul videocitofono a marchio Ring, che viene proposto ad un prezzo molto interessante.

Il Ring Video Doorbell di Amazon, nella fattispecie, è disponibile a 69,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 99,99 Euro di listino. La consegna è garantita per il 3 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 11 ore e 29 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, ed il prezzo in questione rappresenta il minimo storico raggiunto su Amazon.

Siamo di fronte ad un videocitofono con video in HD a 1080p, dotato di un sistema di rilevazione avanzata del movimento e che include un periodo di prova gratuito di 30 giorni per il piano Ring Protect, che poi deve sottoscritto successivamente.

L’offerta terminerà il 5 Aprile 2024 alle ore 9, e dal momento che si tratta di un’offerta a tempo consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.