I videogiochi d'azione sono utili nella dislessia, arriva la conferma dall'Italia

Un recentissimo studio condotto dall’Università di Bergamo e dall’Università di Padova e prontamente pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale NPJ Science of Learning, dimostra l’effettiva utilità dei videogame d’azione in un disturbo molto diffuso: la dislessia.

Tanto per cominciare è opportuno ricordare come la dislessia sia un disturbo specifico della lettura. Rientra infatti nei disturbi dello sviluppo, ed in particolare nei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).



Come è facile immaginare, le maggiori difficoltà si hanno nella lettura accurata e fluente. Ad essere coinvolti sono i fonemi, ovvero l’unità non ulteriormente scomponibile di un sistema linguistico.

Dopo aver visto gli effetti di parolacce e dito medio sulla nostra salute e tenendo bene a mente anche il ruolo cruciale svolto dall’attenzione all’interno della produzione e comprensione linguistica, gli autori hanno analizzato scrupolosamente 120 bambini italiani all’ultimo anno di asilo.

"Da queste premesse abbiamo ipotizzato che i videogiochi d’azione potessero migliorare anche la percezione dei fonemi", afferma Sara Bertoni dell’Università di Bergamo.

Sebbene fino ad oggi esistano diversi studi che hanno dimostrato i miglioramenti che i videogiochi apportano sui bambini affetti da questo disturbo, i risultati della nuova ricerca italiana sono alquanto impressionanti.

"Il nostro studio dimostra che con solo 20 sessioni di gioco da 45 minuti con un videogame si annullano specificatamente i disturbi nella percezione dei fonemi", affermano i ricercatori.

Numeri alla mano, i progressi ottenuti risultavano durare anche a distanza di sei mesi, ed erano significativamente più efficaci delle metodiche tradizionali adoperate fino ad ora. Ma l’utilità di una simile scoperta non si limita solo alla dislessia.

Come abbiamo visto, i videogiochi non aumentano la violenza ma anzi la riducono. Inoltre, alla luce dei dati raccolti, si potrebbero realizzare dei veri e propri programmi di prevenzione dei disturbi del neurosviluppo, che includono anche disturbi della coordinazione motoria, altri DSA e disturbi dello spettro dell’autismo.

