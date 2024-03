I videogiochi sono ovunque: in arrivo anche su un importante social network per aziende

Mentre Netflix Games si espande e accoglie una pletora di nuovi titoli, un altro colosso - questa volta del mondo dei social network - sembra essere intenzionato a muovere i primi passi nel settore videoludico. E no, non stiamo parlando di Facebook o Instagram!

Stando a quanto riportato dallo sviluppatore Nima Owji, infatti, LinkedIn sta lavorando a dei minigiochi in-app per la sua piattaforma. Owji ha spiegato che "si tratterà di una manciata di giochi diversi. Le compagnie saranno valutate e classificate sulla base dei punteggi dei loro impiegati. Si tratta di una funzione molto interessante e divertente, a mio avviso!". Owji ha anche condiviso alcuni screenshot di un paio di giochi in arrivo su LinkedIn nel prossimo futuro.

In parallelo, anche il portale TechCrunch ha pubblicato delle immagini dei videogiochi in arrivo su LinkedIn. L'approccio intrapreso dalla compagnia (anzi: da Microsoft, che ha acquistato LinkedIn nel 2016) sembra essere quasi opposto a quello di Netflix per i suoi titoli disponibili in streaming: quelli in arrivo su LinkedIn non saranno infatti dei videogiochi già disponibili su PC e console, ma si tratterà di minigiochi e passatempi a cui giocare tra una riunione e l'altra, durante la pausa pranzo o sul treno di ritorno dal lavoro.

Gli screenshot che sono stati diffusi da Nima Owji ci mostrano per esempio un titolo in cui i giocatori devono indovinare una parola a partire da cinque indizi (chi ha detto "L'Eredità"?), ma anche un puzzle game a metà tra il Sudoku e il Picross. Inoltre, sembra proprio che ci saranno delle leaderboard che i dipendenti della stessa azienda potranno sfruttare per confrontare i loro punteggi, mentre vi sarà anche una classifica "globale" che ordinerà le compagnie in base ai punti raccolti dai loro dipendenti.