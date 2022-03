I videogiochi possono migliorare le capacità di lettura? Scopriamolo

Secondo i dati raccolti nel 2020 dalla Entertainment Software Association of Canada, l'utilizzo dei video game può contribuire a migliorare le proprie capacità di attenzione periferica, essenziali per una buona capacità di lettura.

In Canada, dove è stata svolta la ricerca, l'89% dei bambini di età compresa tra i 6 ed i 17 anni ha riferito di aver giocato regolarmente ai videogiochi, con un incremento del 66% di coloro che hanno affermato di aver anche utilizzato le piattaforme di streaming durante il periodo di pandemia.

Il team di ricerca quindi, per determinare l'influenza del gaming sulle capacità di lettura, ha analizzato quali tipi di videogiochi fossero più popolari al momento e li ha valutati per determinare il numero medio di oggetti posizionati in zone specifiche dello schermo con cui gli utenti avrebbero dovuto interagire: in periferia, ai lati, in alto ed in basso.

Il dr. Kress, dottorando presso l'USask ed autore dello studio, ha affermato: "Abbiamo osservato che le persone con una maggiore esposizione alle immagini posizionate in periferia, ad esempio una notifica di testo o un nemico che appare sul lato dello schermo (piuttosto che al centro), tendevano ad avere tempi di reazione di lettura più rapidi rispetto ad individui con un'esposizione minore o nulla a tali combinazioni."

"L'attenzione è una parte fondamentale per una lettura perfetta. Gli occhi devono scorrere una pagina in modo sistematico per elaborare correttamente ogni parola e frase. Quindi, anche le attività che possono influire sui processi di attenzione, come i videogiochi, avranno sicuramente un impatto anche sulla lettura", ha aggiunto.

Kress ha affermato che la ricerca può portare a nuove tipologie di design dei videogiochi, anche migliori delle attuali, in grado di promuovere abitudini più sane ed un maggiore sviluppo delle abilità sia in età evolutiva che per gli adulti appassionati.

"Questa ricerca potrebbe portare ad una straordinaria collaborazione tra scienziati, medici e sviluppatori di video game per creare giochi educativi su misura, atti a migliorare le capacità di attenzione, riflessi e lettura".

Kress ha affermato di voler proseguire ulteriormente la ricerca, concentrandosi su una esplorazione più profonda del ruolo delle esigenze visive periferiche, attraverso l'utilizzo di scansioni di risonanza magnetica funzionale (fMRI) dei partecipanti durante attività visivamente impegnative, per determinare quali regioni del cervello sono coinvolte.

