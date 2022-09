Quali sono i videogiochi più utilizzati per diffondere virus? La lista vi sorprenderà

Dopo avere parlato della diffusione di virus tramite le foto del telescopio James Webb, grazie agli esperti ricercatori in ambito cybersecurity di Kaspersky abbiamo accesso alla lista dei videogiochi più utilizzati per diffondere malware, e crediamo proprio che resterete sorpresi dai titoli più “abusati”.

Secondo le statistiche raccolte dalla società di sicurezza tra luglio 2021 e luglio 2022, il videogioco preferito dagli hacker resta Minecraft, responsabile della diffusione del 25% dei file dannosi analizzati. La diffusione tendenzialmente avviene tramite mod nocive o forum che condividono presunti keygen per ottenere una copia del gioco illegalmente.

Seguono a ruota FIFA con l’11%, Roblox (9,5%), Far Cry ( 9,4%) e Call of Duty (9%). Tuttavia, seppur con piccole percentuali, non vanno snobbati anche titoli come Need for Speed, Grand Theft Auto, Valorant, The Sims e CS:GO. Nella maggior parte di questi casi la diffusione avviene tramite forum per la condivisione di presunti cheat, oltre che di copie piratate. Parlando invece delle tendenze annuali, Kaspersky segnala un calo dei volumi di distribuzione del 30% e del numero di utenti interessati del 36% rispetto al 2020.

Ma perché i criminali informatici sfruttano proprio i videogiochi? Molto semplicemente poiché la quantità degli individui potenzialmente interessata è molto elevata, e l’età media rende il grado di attenzione per i contenuti scaricati molto basso. In altre parole, la disattenzione gioca molto a favore degli hacker.

Quali sono le tipologie di virus diffuse maggiormente? Al primo posto abbiamo i downloader, ovvero programmi che infettano il dispositivo bersaglio una volta installati e scaricano pacchetti infetti all’insaputa dell’utente; questi costituiscono l’88,5% dei casi di infezione. Seguono gli adware (4,2%) e i sempreverdi trojan per rubare dati sensibili alle vittime o consentire l’accesso remoto alla macchina.

