Questo videogioco aiuterà i ricercatori a capire i movimenti delle prede

E’ stato sviluppato, da un gruppo di scienziati, un software, per la precisione un vero e proprio videogioco per VR, che potrebbe aiutare gli scienziati a capire meglio i movimenti degli insetti mentre vengono predati.

Ebbene sì, ultimamente il mercato dei videogiochi è ricco di simulatori. Dopo le pecore e le oche, ora è la volta di sperimentare cosa si prova ad essere un anfibio o un rettile affamato mentre banchetta con delle gustose mosche e altri insetti volanti. Il gioco, il cui nome è FlyCatcher, è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università di Lincoln ed è scaricabile gratuitamente da moltissime piattaforme di giochi. Questo videogioco è molto semplice e si gioca per mezzo di un VR.

Una volta entrati, è possibile immedesimarsi in una delle molteplici specie di predatori: possiamo, infatti, scegliere se essere rane, salamandre o camaleonti ed il nostro obiettivo è quello di divorare quanti più insetti (mosche, per la precisione) possibili grazie alla lingua retrattile di questi animali. Per puntare e inquadrare gli insetti si utilizza il visore e la lingue viene estroflessa dove abbiamo mirato grazie al controller.

Se la mira è giusta, l’insetto rimarrà “incollato” alla lingua, verrà successivamente divorato ed il giocatore otterrà dei punti. Le mosche verranno a sciami sempre più numerosi e l’abilità del giocatore consisterà nell'acchiapparle tutte nel minor tempo possibile. Ma a cosa serve questo simpatico videogioco alla scienza?

Ebbene, le prestazioni dei videogiocatori verranno inviate, in maniera del tutto anonima, presso il gruppo di scienziati che cercheranno di capire, in base ai dati di gioco, come i movimenti delle prede, in questo caso le mosche, possono influenzare la loro capacità di sfuggire ai predatori e quali strategie diverse possono aumentare la loro possibilità di sopravvivenza a seguito dell’attacco di un predatore. Il gioco lo si può scaricare gratuitamente presso la pagina di Steam: https://store.steampowered.com/app/1123570/FlyCatcher/