Videoproiettore FullHD in offerta su Amazon a un PREZZO IRRINUNCIABILE

Prezzo irrinunciabile su Amazon per un proiettore WiFi Bluetooth Full HD compatibile con iOS ed Android, per effettuare il mirroring delle immagini visibili sullo schermo. Il proiettore in questione è nativo 1920x11080 pixel e supporta l’uscita video 4K con immagini chiare, e garantisce una durata della lampadina superiore a 30mila ore.

ACQUISTA SUBITO



Il videoproiettore portatile a 650 ANSI LUMEN è disponibile a 501,89 Euro, il 40% in meno rispetto agli 821,89 Euro precedenti. Il risparmio è quindi di 320 Euro, grazie al coupon del 40% che si può applicare facendo click sul pulsante dedicato. Il codice è valido fino al 31 Marzo 2024, salvo esaurimento della disponibilità.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì prossimo per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, e la società americana permette di effettuare il reso entro 14 giorni dalla ricezione.

Possibile anche effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensilità con Cofidis, direttamente al check-out.