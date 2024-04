Con questo Videoproiettore portatile Wimius avrai il cinema dove vuoi!

WiMiUS K8 è un videoproiettore che si distingue da tanti altri presenti sul mercato. Ha una risoluzione nativa 1920*1080p, alta luminosità 18000 lumen e un rapporto di contrasto 15000: 1. Ma anche la tecnologia che offre immagini migliorate e colori avanzati. Approfitta dello sconto del 5%, pagandolo solo 188,10 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ma non solo film o serie tv. Può leggere i file Office / PDF direttamente tramite l'unità USB e non è necessario connettersi al laptop. Dunque è comodissimo per quanti, per lavoro o studio, hanno necessità di fare delle proiezioni.

Con la doppia funzione di connessione WiFi 2.4G / 5G, questo proiettore wifi full hd 1080p può connettersi in modalità wireless facilmente e più velocemente con il tuo smartphone / tablet iOS / Android semplicemente collegando il tuo wifi. La connessione 5G garantisce velocità e stabilità.

La funzione di correzione orizzontale e verticale a 4D e 4P consente di regolare 4 punti e 4 lati dello schermo. In questo modo, potrai posizionarlo anche decentrato senza che la qualità dell'immagine ne risenta.

La funzione di zoom dal 100% al 50% consente di ottenere la giusta dimensione dello schermo senza dover regolare frequentemente la distanza.

Non necessità di casse aggiuntive. Infatti, prevede un doppio altoparlante stereo HiFi da 10 W integrato.

