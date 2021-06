Videorecensione ROG Strix Go BT: le cuffie tuttofare per PC e console di ASUS

È disponibile la nostra videorecensione delle ROG Strix Go BT, le nuove cuffie per PC e console che come potete vedere dal filmato presente in apertura, si prestano a vari usi e si sono messe in luce per la loro versatilità.

A livello tecnico siamo di fronte ad un paio di cuffie da gaming wireless Bluetooth, basate sulla tecnologia audio adattiva Qualcomm aptX. Presente anche la cancellazione attiva che elimina il rumore ambientale per garantire un'esperienza di gioco più coinvolgente mentre l'aptX di Qualcomm riduce la latenza.

Per quanto concerne il microfono, invece, è presente l'ASUS AI Noise-Canceling (AI Mic) che è nascosto direttamente nelle cuffie e propone una comunicazione vocale e cristallina durante le sessioni da gaming.

Asus ha lavorato anche sul comfort ed infatti sono estremamente leggere, ma nella confezione gli utenti troveranno anche una custodia che offrire portabilità e protezione. Per quanto concerne la ricarica, invece, è veloce e garantisce cinque ore di utilizzo con una carica di 5 minuti.



Di recente, ASUS ha anche presentato le cuffie ROG Cetra II insieme alla ROG Strix Go BT.