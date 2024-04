Videosorveglianza: kit con 4 telecamere 4K ad un prezzo BOMBA su Amazon

Continuano ad arrivare nuove offerte su Amazon ed una delle più recenti coinvolge un ottimo prodotto nell'ambito della videosorveglianza, dal momento che è stato messo in sconto un pacchetto contenente ben 4 telecamere firmate Arlo.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL'OFFERTA SU AMAZON Stiamo parlando di Arlo Ultra 2 nella sua versione che include quattro dispositivi per la videosorveglianza di colore bianco e uno smart hub, fondamentale per il corretto funzionamento delle telecamere di sicurezza. Per chi non lo sapesse, questi prodotti sono in grado di registrare immagini a risoluzione 4K UHD con pieno supporto a due diverse modalità notturne, di cui una a colori. Grazie alla batteria inclusa dall'autonomia di sei mesi, queste telecamere possono essere anche posizionate in ambienti esterni e coprire un'ampia area grazie alla visuale di 180°. Va inoltre precisato che le telecamere Arlo non necessitano di un abbonamento, sebbene all'interno della confezione vi sia un periodo di prova di Arlo Secure, che offre alcune funzionalità extra.

Al momento, il pacchetto con le quattro telecamere Arlo Ultra 2 è in sconto del 10% su Amazon e non sappiamo quale sia l'effettiva durata della promozione. Vi invitiamo quindi ad acquistare il prodotto se siete interessati, poiché l'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro.

