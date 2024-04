Viene avvistata una luce su un pianeta lontano che ha sorpreso la scienza

Un fenomeno straordinario sta illuminando la comunità scientifica: un'intensa luce arcobaleno, conosciuta come "gloria", potrebbe essere stata osservata per la prima volta fuori dal nostro sistema solare, precisamente nell'atmosfera tumultuosa di WASP-76 b, un esopianeta situato a 637 anni luce dalla Terra.

Questo pianeta, scoperto nel 2013 dal progetto Wide Angle Search for Planets (WASP), ha dimostrato caratteristiche estreme, tra cui una possibile pioggia di ferro vaporizzato, data la sua prossimità alla propria stella che porta una delle sue facce a raggiungere temperature intorno ai 2.400 gradi Celsius.

Nel 2020, è stato rivelato che WASP-76 b è bloccato con la sua stella, esponendo un lato in permanente giorno e l'altro in eterna notte. Recenti analisi effettuate da diversi satelliti, tra cui il satellite per la caratterizzazione degli esopianeti dell'ESA e il Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA, hanno mostrato una "macchia luminosa" all'orlo orientale del pianeta, là dove si incontrano il giorno perpetuo e la notte eterna.

Questa luce potrebbe essere una "gloria", un fenomeno visivo che sulla Terra si manifesta con anelli concentrici arcobaleno formando un grande cerchio. Le glorie terrestri si originano quando la luce solare passa attraverso piccoli fori tra le molecole d'acqua nelle nuvole o nella nebbia, piegando la luce e separandola nelle sue lunghezze d'onda.

Le condizioni per la formazione di tale eventi sono molto particolari e includono la necessità di particelle atmosferiche quasi perfettamente sferiche e uniformi. Nonostante la teoria su WASP-76 b sia basata su un segnale estremamente debole e necessiti di ulteriori conferme, la sua possibile presenza apre nuove affascinanti prospettive sulla ricerca di fenomeni luminosi simili nelle atmosfere di altri esopianeti.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su