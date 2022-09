Viene ingiustamente condannata per aver ucciso il suo bambino, ma la scienza la salva

Nel 1989 una madre venne arrestata per il presunto omicidio del suo bambino. Tuttavia, si scopre, il figlio passò a miglior vita a causa di una malattia rara e la donna venne assolta grazie e soprattutto all'intervento di un biochimico della Saint Louis University.

Tutto ebbe inizio il 7 luglio 1989, nella contea di Jefferson, Missouri. Dopo essere stato portato in ospedale, i medici si accorsero di livelli insolitamente alti di glicole etilenico nel sangue del bambino. Per questo motivo gli esperti credettero che il ragazzo fosse stato avvelenato con dell'antigelo e, dopo essere stato salvato, venne messo in custodia protettiva.

Circa otto settimane dopo, i genitori biologici fecero visita a loro figlio, che era stato affidato a genitori adottivi. Il giorno dopo, però, iniziò a vomitare e venne portato nuovamente al pronto soccorso: la diagnosi era la stessa, livelli insolitamente alti di glicole etilenico, ma questa volta passò a miglior vita.

L'antigelo venne trovato dalle autorità a casa di Patricia e David Stallings e il giorno dopo la madre venne accusata dell'omicidio di suo figlio. La donna era incinta del suo secondo bambino e, dopo la nascita, il pargolo in fasce iniziò a provare sintomi simili al fratello defunto, nonostante non avesse avuto contatti con sua madre.

Proprio per questo motivo gli fu subito diagnosticata una rara malattia genetica - l'acidemia metilmalonica (MMA) - capace di spiegare non solo i suoi sintomi, ma quelli del fratello (a proposito di malattie rare, conoscete la sindrome dei capelli non pettinabili?). Oltre il danno la beffa: l'avvocato di Stallings era a conoscenza della condizione genetica, ma non riuscì a portare sul banco del tribunale prove sufficienti per far scagionare Patricia.

Il risultato? Patricia venne condannata all'ergastolo. A salvare la donna fu il biochimico William Sly della Saint Louis University mentre stava guardando l'episodio di "Unsolved Mysteries" che stava proprio parlando di questo caso. Lui e il direttore del Metabolic Screening Lab della St Louis University, il dottor James Shoemaker, esaminarono il sangue di Ryan, confermando la diagnosi della malattia.

Così nel 1991 la donna venne rilasciata e, dopo un altro processo, le accuse contro di lei vennero respinte. Una storia simile è quella del "fantasma di Heilbronn", frutto di un'assurdità che lasciò perplessi gli investigatori per anni.