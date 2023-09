Da dove viene il layout QWERTY delle nostre tastiere?

Ti sei mai chiesto perché la tastiera del tuo pc o del tuo smartphone non rispetta l’ordine alfabetico? Ebbene, Cristopher Latham Sholes e Carlos Glidden inventarono la prima macchina da scrivere commerciale proprio in questo modo, nel 1874, e la chiamarono “Type Writer”.

In realtà, la prima tastiera mai ideata non aveva l’aspetto di quelle odierne, tuttavia dopo vari tentativi si riuscì a sintetizzare il famoso layout QWERTY, il quale è rimasto invariato fino ad oggi. Il motivo di questa scelta stilistica non è chiaro ancora oggi: alcuni studiosi sostengono che era per evitare che le aste metalliche che battevano sulla carta si incontrassero tra di loro; mentre altri pensano che progettata per facilitare i telegrafisti che tramettevano corrispondenze in codice Morse.

Molto nota, invece, è l’azienda che produsse la macchina di Sholes e Glidden: E. Remington & Sons, la quale, prima di cimentarsi nella vendita di questi dispositivi, era un’importante impresa di armi da fuoco. Da allora, il QWERTY divenne lo standard per tutte le tastiere, fino a comparire sui nostri aggiornatissimi smartphone, a distanza di quasi 150 anni.

Infatti, nonostante le rivoluzione tecnologiche, QWERTY ha resistito al tempo e alla moda, diventando un vero e proprio modello universale per la comunicazione scritta. Insomma, i nostri figli impareranno a scrivere sulle tastiere, così come facevano i loro antenati!