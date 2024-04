Viene morso da un macaco e finisce in terapia intensiva, com'è possibile?

Il Centro per la protezione della salute di Hong Kong ha riportato recentemente che un uomo di 37 anni si trova in condizioni critiche in terapia intensiva dopo essere risultato positivo a un virus estremamente raro.

L'agente patogeno, noto come herpesvirus simiae o virus B, è trasportato naturalmente nelle urine e nella saliva dei macachi, che vagano in molte aree pubbliche di Hong Kong. Il virus condivide una parte significativa della sua struttura con i virus dell'herpes simplex 1 e 2 e nonostante non si tratti del primo macaco clonato, cerchiamo ugualmente di capirne di più.

Secondo la famiglia del paziente, l'uomo aveva subito un morso da parte di uno degli animali mentre visitava il Kam Shan Country Park di Hong Kong, comunemente noto anche come Monkey Hill, alla fine di febbraio.

Circa un mese più tardi si è presentato all'ospedale Yan Chai con febbre e perdita di coscienza. Da quel momento è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva. E' sorprendente notare l’estrema rarità di tale fenomeno.

Data la frequenza dei contatti tra esseri umani e scimmie in città, verrebbe quasi da non credere che si tratti del primo a Hong Kong. Dalla prima infezione umana documentata nel 1932, solo 50 persone in tutto il mondo sono risultate positive al virus. Secondo i Centri per il controllo delle malattie negli Stati Uniti, 21 persone infette sono morte.

Senza trattamento, il tasso di mortalità supera il 70%, ma le possibilità di sopravvivenza sono notevolmente migliorate nel corso dei decenni con l’introduzione della terapia antivirale.

I decessi si verificano generalmente a causa dell'infiammazione del sistema nervoso centrale. Il virus tende infatti a lesionare direttamente il cervello e il midollo spinale. Nei casi meno gravi, i pazienti manifestano invece sintomi simil-influenzali come febbre, dolori muscolari, affaticamento generale e mal di testa. È possibile sperimentare anche mancanza di respiro e dolori addominali.

Dopo aver scoperto che anche le femmine di scimpanzé vanno in menopausa, al momento il virus B rimane una minaccia rara e insolita. Tuttavia, è consigliabile mantenere una sana distanza dai macachi in qualsiasi ambiente.

