Quanto viene pagato un influencer di Instagram? Gli ultimi dati in rete

Già qualche mese fa su queste pagine abbiamo riportato i guadagni degli influencer di Instagram per ogni post. Oggi, arrivano alcuni dati molto interessanti da parte di Milano e Finanza, in una ricerca molto interessante.

Al primo posto nella lista degli influencer più pagati del mercato per ogni post c'è sempre Cristiano Ronaldo, l'ex calciatore della Juventus ora in forza al Manchester United che guadagna la bellezza di 1,6 milioni di Dollari a post grazie ai suoi 401 milioni di follower. Non figura nella classifica Chiara Ferragni, che è sicuramente tra le influencer più popolari del mondo ma che con i suoi "soli" 26,3 milioni di follower non arriva a percepire le cifre di CR7 e soci.

Di seguito la classifica, dominata da cantanti, ma anche modelli, calciatori ed attori:

Cristiano Ronaldo (401 milioni di follower): 1,6 milioni di dollari Dwayne "The Rock" Johnson (296 milioni di follower): 1,5 milioni di Dollari; Ariana Grande (294 milioni di follower): 1,5 milioni di Dollari; Kylie Jenner (309 milioni di follower): 1,5 milioni di Dollari; Selena Gomez (296 milioni di follower): 1,46 milioni di Dollari; Kim Kardashian (285 milioni di follower): 1,41 milioni di Dollari; Lionel Messi (306 milioni di follower): 1,16 milioni di Dollari; Beyonce (237 milioni di follower): 1,14 milioni di Dollari; Justin Bieber (220 milioni di follower): 1,1 milioni di Dollari; Kendall Jenner (218 milioni di follower): 1 milione di Dollari.

Ovviamente, i compensi si riferiscono a quanto percepiscono per ogni post pubblicato.