Dove viene rilasciata la Tessera Sanitaria? Ecco dove e come richiederla

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato come ottenere la Tessera Sanitaria velocemente, attraverso i sistemi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione per i cittadini. Oggi rispondiamo ad una domanda che in molti si saranno posti: dove viene rilasciata la Tessera Sanitaria?

Come la maggior parte dei documenti di nuova generazione, il rilascio non è immediato. Rivolgendoci agli uffici dell'ASL o dell'Agenzia delle Entrate, infatti, non si tornerà a casa già con la Tessera Sanitaria stampata come avveniva con la vecchia Carta d'Identità.

La procedura infatti è molto simile a quella per la CIE: si può effettuare la richiesta presso l'Agenzia delle Entrate, presso gli uffici dell'ASL competente o online sul sito web del Sistema Tessera Sanitaria, ma la spedizione avverrà a distanza di qualche giorno ed il documento verrà recapitato direttamente a casa, senza però alcuna raccomandata a/r ma tramite una lettera classica che il postino provvederà ad inserire nella casella della nostra abitazione.

La Tessera Sanitaria permette di usufruire di tutti i servizi sanitari nazionali ed include anche il Codice Fiscale che può essere comunicato in modo certificato nei termini e casi previsti dalla legge.

Per tutti i dettagli su come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria direttamente da casa, in caso di furto o smarrimento, vi rimandiamo alla nostra guida.