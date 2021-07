A Vienna segnalata la 'Sindrome dell'Avana': ecco cos'è questa misteriosa malattia

La sindrome dell'Avana è un insieme di sintomi medici riportati per la prima volta dal personale dell'ambasciata degli Stati Uniti e del Canada a Cuba alla fine del 2016. I sintomi erano strani e insoliti: si riferivano di strani rumori - simile al "guidare con il finestrino abbassato - che variava da 20 secondi a 30 minuti.

In tutto, fino a 200 cittadini statunitensi che lavorano in ambasciate, missioni diplomatiche e servizi di intelligence in tutto il mondo hanno riportato i sintomi. Vengono riportati mal di testa, perdita dell'udito, nausea, ansia, disorientamento e "nebbia cognitiva". Le teorie sulla causa del disturbo sono tante, ma ovviamente non c'è una spiegazione ufficiale (molti pensano siano causati da qualche dispositivo a ultrasuoni o microonde).

In uno studio passato, sono stati esaminati i cervelli di 40 diplomatici statunitensi e hanno mostrato alcune differenze rispetto a quelli sani. Nel documento sono state evidenziate "differenze significative nel volume della sostanza bianca dell'intero cervello, nel volume della sostanza grigia e bianca regionale, nell'integrità microstrutturale del tessuto cerebellare e nella connettività funzionale nelle sottoreti uditive e visuospaziali".

L'ultima località in cui è stata segnalata questa condizione è in Vienna, capitale dell'Austria. Quasi metà dei casi segnalati coinvolgono agenti della CIA, 60 coinvolgono il Dipartimento della Difesa e 50 coinvolgono il Dipartimento di Stato. "In coordinamento con i nostri partner in tutto il governo degli Stati Uniti, stiamo indagando con forza sulle segnalazioni di possibili incidenti di salute inspiegabili tra la comunità dell'ambasciata degli Stati Uniti a Vienna", ha affermato un portavoce del Dipartimento degli Stati Uniti sull'incidente, riporta la CNN. Non ci sono dei colpevoli, per adesso, ma casi del genere sono stati segnalati in tutti i continenti.