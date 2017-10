Vietnam: Bitcoin vietato per qualsiasi tipo di pagamento

La, nella giornata di ieri ha emesso una direttiva avente ad oggetto “informazioni relative all’uso di moneta virtuale” nella vita di tutti i giorni, che ha vietato di fatto l’uso di tutte le criptovalute per i pagamenti.

Come notato da molti, però, non è stato vietato esplicitamene il minino o blockchain. La Banca, nella direttiva elenca i meccanismi di pagamento convenzionali come assegni, ordini di pagamento e carte di credito tra quelli consentiti, ma successivamente aggiunge che “la moneta virtuale Bitcoin ed altre simili non sono mezzi leciti di pagamento in Vietnam. L’emissione, vendita ed uso di qualsiasi altra criptovaluta simile è proibito”.

Per gli utenti sono previste multe fino a 9.000 Dollari per coloro che accettano o offrono pagamenti in monete virtuali.

Non è chiaro il motivo per cui la Banca abbia deciso di emettere questo provvedimento. Alcuni hanno collegato il tutto al fatto che il governo del Vietnam è come la Cina, ovvero che permette l’impresa privata, ma resta uno stato comunista a partito unico, in cui le valute virtuali rappresentano una minaccia per comandare l’economia.

Il divieto, come detto poco sopra, non vieta il mining o blockhain.

Di recente anche la Banca d'Italia ha sconsigliato l'acquisto di Bitcoin, ma non ha vietato la pratica, ed al momento appare difficile ipotizzare uno scenario simile. Della questione ne abbiamo parlato in un articolo disponibile a questo indirizzo.