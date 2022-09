In Vietnam torna la propaganda con gli altoparlanti: si riaprono le ferite

Nelle strade di Hanoi capitale e seconda città del Vietnam, verranno reinstallati gli altoparlanti. Questa è la decisione presa dall'amministrazione municipale, che porta alla mente dei momenti orribili.

Hanoi, città con otto milioni di abitanti, si presenta particolarmente rumorosa a causa del traffico, dei numerosi cantieri e dall'alta densità abitativa. Nonostante quindi gli altoparlanti rappresentino un'ulteriore sorgente di inquinamento acustico, l'amministrazione cittadina e il partito comunista nazionale ritengono gli altoparlanti un metodo efficace ed affidabile per comunicare con un ampio pubblico.

Tale sistema in realtà, fu installato la prima volta negli anni settanta e durante la guerra venne utilizzato sia per annunciare possibili bombardamenti aerei che per consolidare lo spirito patriottico. A seguito del ritiro degli Stati Uniti nel 1973, furono ugualmente utilizzati per dare consigli comportamentali, avvertimenti e varie comunicazioni locali.

Negli ultimi anni e nello specifico nel 2017, il sindaco Nguyen Duc Chung annunciò lo smaltimento dell’intera rete oramai obsoleta. Tuttavia, durante gli anni della pandemia furono nuovamente impiegati per messaggi quali ad esempio il rispetto del distanziamento e l'utilizzo delle mascherine.

Il progetto del nuovo sindaco eletto recentemente andrebbe a ribaltare la decisione del 2017. È stato infatti deciso di rimettere in funzione gli altoparlanti e di installare una nuova rete per coprire l'intera città entro il 2025. L'obiettivo, a quanto pare, sembrerebbe essere quello di aumentare potere e controllo delle autorità locali sulla popolazione.

La scelta ovviamente è stata fortemente criticata soprattutto per la presenza di chat e gruppi di informazione online attraverso i quali è comunque possibile un qualsivoglia tipo di comunicazione.

Per i più curiosi inoltre, negli anni settanta non erano solo gli altoparlanti ad essere adoperati. In piena guerra del Vietnam veniva utilizzata la super colla. Il suo impiego era decisamente importante, poiché veniva applicata dai medici sulle ferite durante le emergenze, in mancanza di cuciture o interventi chirurgici.