ViewSonic lancia il suo monitor da gaming definitivo: 32 pollici, 4K e 144Hz

Nella nostra prova del monitor ROG SWIFT PG259QNR abbiamo raccontato un monitor con risoluzione FullHD con Refresh Rate da 360Hz e price point di 999 euro. In questa fascia di prezzo, arriva una proposta diametralmente opposta da parte di ViewSonic.

Il nuovo Elite XG320U, infatti, punta a massimizzare le specifiche cercando al contempo di evitare i compromessi, strizzando maggiormente l'occhio al gamer rilassato piuttosto che al settore competitivo, dove la risoluzione 1080p regna ancora sovrana.

Con la sua nuova proposta, ViewSonic mette sul piatto un monitor con una diagonale da 32 pollici e risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento di 144Hz, per un prodotto che rientra ancora nella fascia di prezzo sotto ai 1000 dollari.

Insieme alle caratteristiche macroscopiche. l'XG320U si avvale di un tempo di risposta MPRT di 1ms e, naturalmente, dello standard HDMI 2.1 per il pieno supporto alle console da gioco di ultima generazione. Non poteva mancare la certificazione VESA DisplayHDR 600, così come il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro, combinata alla tecnologia PureXP Motion Blur Reduction.

Frame ridotto all'osso, flap laterali e snodo che consente di inclinare, ruotare e regolare l'altezza. Tutte le peculiarità che ci aspetteremmo da un dispositivo di questa fasica sono al loro posto.

La disponibilità è stimata per novembre 2021 a un prezzo consigliato al pubblico di 999 dollari, circa 860 euro al netto di tariffe d'importazione e tassazioni locali.