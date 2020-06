Valentina Vignali da Il Pancio: ecco quanto si guadagna da Instagram

Durante un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Andrea Panciroli (conosciuto come "Il Pancio"), la nota influencer, modella e cestita Valentina Vignali ha parlato a ruota libera dei guadagni derivanti da Instagram, consentendo alle persone di farsi un'idea più precisa di come funziona questo mercato in Italia.

Più precisamente, in seguito a una domanda relativa al costo dei post sponsorizzati su Instagram per un canale che ha un milione e mezzo di follower, Valentina Vignali ha risposto: "Dipende molto dall'engagement, ovvero quanti follower hai ma anche quante persone ti guardano le Storie, ti mettono i like e commentano. Io posso avere un milione di follower, ce ne sono tanti di profili così, e puoi avere 10.000 like o puoi avere un milione di follower e 100.000 like".

Insomma, l'influencer ha spiegato in modo rapido e preciso in cosa consiste l'engagement, un aspetto fondamentale che ogni persona che lavora sui social network dovrebbe conoscere. Le dichiarazioni interessanti effettuate da Valentina Vignali non sono finite qui: "(Relativamente alle sponsorizzazioni dei post, ndr) Adesso i brand si sono fatti furbi, giustamente, quindi si fanno mandare tutti gli Insight (statistiche dei profili di Instagram, ndr) dagli influencer". Insomma, sembra proprio che le società stiano mettendo fine alle "furbate" dei follower "artificiali".

Successivamente, Andrea Panciroli ha voluto risolvere una volta per tutte l'annosa questione dei guadagni derivanti da Instagram, dato che spesso se ne parla utilizzando delle stime effettuate da terzi e sono in ben pochi gli influencer a volerne parlare apertamente.

Ebbene, Valentina Vignali non si è di certo tirata indietro e ha dichiarato che una influencer che ha 100.000 follower potrebbe vendere i post a 50/100 euro (sempre tenendo bene a mente che, come spiegato in precedenza, non esiste una "cifra esatta"). Un pacchetto da tre Storie e un post potrebbe invece essere venduto ad almeno il doppio.

Per un profilo con 500.000 follower, per tre Storie e un post si può già parlare di 1000 euro, sempre secondo Valentina Vignali, ma alcuni influencer possono arrivare anche a 1500/2000 euro. L'influencer ha affermato che il vero "salto" è quello che si riesce a fare con un milione di follower, dato che le cifre in ballo iniziano a diventare ancora più importanti (migliaia di euro a post). Per tre Storie con un post, un profilo da un milione di follower può guadagnare anche 10.000 euro.

Insomma, sicuramente delle dichiarazioni interessanti, effettuate da parte di una persona che lavora nel settore. Per chi non lo sapesse, Valentina Vignali dispone di un profilo Instagram da 2,3 milioni di follower.