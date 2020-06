Sotto un vigneto di Verona è sbucato fuori un mosaico risalente ai tempi dei romani

Dopo un secolo di ricerche, degli archeologi hanno scoperto un mosaico romano sotto una vigna di Negrar, località che si trova in Valpolicella, provincia di Verona. Si crede che il mosaico facesse parte di una villa che gli esperti hanno iniziato a cercare nel 1922.

"Quando ho visto il mosaico è stato molto impressionante per la qualità, i colori ben conservati, la conservazione del mosaico stesso", affermato il sindaco Roberto Grison ad AFP. Nonostante fosse risaputa la presenza di oggetti risalenti ai tempi dei romani, fino ad ora non c'erano stati grandi ritrovamenti.

Il momento della scoperta, è stato "come entrare in una macchina del tempo", ha dichiarato l'archeologo Gianni de Zuccato. "È stata una sensazione straordinaria, confesso che non avrei potuto rimanere freddo", continua l'uomo all'Agence France-Presse, datando i mosaici intorno al 250-400 d.C. "Mi sentivo come un bambino, tornando indietro in una macchina del tempo, immaginando l'epoca, le persone che erano qui, che vivevano qui, in questa villa nascosta e preservata."

L'antica villa potrebbe coprire un'area di circa 300 metri quadrati. Tuttavia, "ci sono altre parti che abbiamo scoperto, aree di servizio, potrebbero esserci circa 1.000 metri quadrati di edifici, in cima ai quali c'è l'area verde, il giardino". Attualmente, infatti, gli esperti stanno cercando di scoprire l'esatta estensione della villa. "Il risultato non arriverà presto e saranno necessarie risorse significative", ha aggiunto per concludere il municipio di Negrar.