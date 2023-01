In questo villaggio il tempo si è fermato: tutto è come 200 anni fa

Avete appena scoperto che in Europa c'è una giungla e volete regalarvi un viaggio in un posto magico dove tutto sembra essersi fermato nel tempo? Allora Schmilka fa al caso vostro.

Stiamo parlando di un piccolo villaggio situato in Sassonia nell'entroterra verde della Germania orientale, che oltre a preservare gelosamente alcune delle sue più importanti tradizioni, sembra essersi fermato nel tempo.

È confinato da un lato dal fiume Elba e dall'altro da vette rocciose e la sua storia ha inizio nel 1582 grazie a dei boscaioli cechi. Furono loro ad utilizzare per la prima volta il nome "Schmilka" che è la traduzione slava di "luogo di raccolta del legname". È proprio in questo magico luogo che si ha la possibilità di respirare aria pulita, vedere il sole tramontare sull'erba in una zona privilegiata definita "Kleine Bestei" e godere della tradizione gastronomica del primo birrificio bio di tutta la Svizzera sassone ovvero il Bio-Braumanufaktur.

La sua particolarità però, non è da ricercare nell'incontaminato ambiente circostante, bensì nei suoi edifici. Passeggiare tra le sue vie trasmette una peculiare sensazione, poiché sembra di trovarsi letteralmente in un'altra epoca grazie alle case in legno colorate e preservate nel loro stato originario. "Schmilka era un villaggio turistico 200 anni fa" ha affermato l’artista del posto Andrea Bigge," e lo è tuttora, ma sembra ancora che sia rimasto in quell’epoca."

Nonostante non sia un villaggio totalmente inghiottito dalla vegetazione, questo luogo rappresenta la meta ideale per chi necessita di una pausa dalla frenesia della metropoli. Come sottolinea uno degli albergatori locali: "Si viene a Schmilka per non fare niente", abbandonandosi ad una cittadina dove il passato è immerso nel presente e viceversa.