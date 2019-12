Questo villaggio del neolitico sapeva come difendersi dall'aumento del livello marino

E’ stato scoperto un antico insediamento del Neolitico che, unico nel suo genere, presenta strutture erette per proteggersi dal graduale innalzamento del livello marino.

L’antico abitato si chiama Tel Hreiz e si trova in Israele. Ha più di settemila anni e, già a quel tempo, coloro che abitavano quei lidi dovevano combattere contro l’innalzamento del livello del mare. Lo studio su questo antico insediamento unico nel suo genere è stato pubblicato all'interno di PLOS ONE da scienziati appartenenti all'Università di Haifa, Flinders, Hebrew e l’Israel Antiquites Authority. Esso si trovava, al tempo della sua costruzione, a circa tre metri sopra il livello del mare ma, forse, la maggiore particolarità di questo villaggio è una specie di struttura difensiva contro l’aumento del livello del mare che misura circa cento metri.

I massi per costruire questa specie di argine sono stati, probabilmente, prelevati da una cava posta a circa 2 chilometri dall'abitato stesso. Nonostante, quindi, la zona si trovasse ad una certa altezza dal mare, il Neolitico ha visto un progressivo aumento del livello marino che ha costretto a far ingegnare i residenti per costruire questa specie di protezione. In particolare, si stima che, a quei tempi, il livello del mare crescesse a ritmi vertiginosi, circa 7 millimetri ogni anno. Con l’aumento costante del livello del mare, ci dicono gli scienziati, sempre di più il villaggio si trovava a dover fronteggiare violente tempeste marine che riuscivano, anno dopo anno, a raggiungere sempre più facilmente il villaggio costiero, facendo aumentare i rischi di danneggiamenti.

Gli antichi abitanti si dovettero così rimboccare le maniche e costruire l’argine che ha reso questo luogo famoso e unico nel suo genere. Tuttavia, questo argine avrà donato agli abitanti del villaggio solo una protezione momentanea perché alla fine esso dovette essere abbandonato perché interamente sommerso dall'acqua. Ovviamente, questo evento naturale è stato lento e costante ed ha impiegato molto tempo e molte generazioni per compiersi del tutto.