Questo villaggio è unico: è stato totalmente inghiottito dalla vegetazione

Eravate a conoscenza di questo posto quasi fiabesco? Stiamo parlando del villaggio di Houtouwan sull'isola di Shengshan in Cina. Non è semplice da raggiungere, ma sicuramente ne varrà la pena.

Nonostante non sia un villaggio costruito in un cimitero, Houtouwan era molto tempo fa un luogo di pescatori alquanto prospero, con una popolazione di oltre 3.000 abitanti. Tuttavia, proprio in virtù della sua posizione scomoda e di difficile accesso, ha visto molti dei suoi residenti trasferirsi; tanto è vero che nel 2002 il paese divenne ufficialmente disabitato.

Ciò che appare molto curioso è che da quel momento, il luogo sia stato occupato da lussureggianti piante rampicanti, tali da rendere le abitazioni coperte totalmente di verde. Si tratta di un villaggio divenuto oramai famoso anche a seguito di una serie di affascinanti fotografie scattate nel 2015 e divenute poi virali.

I principali funzionari dell'arcipelago di Shengsi non erano però adeguatamente preparati a tale successo improvviso, tanto da affermare che: "Houtouwan di Shengshan non è stato dotato delle condizioni per aprire ai turisti... Esortiamo i visitatori a preservare la sua tranquillità per ora."

Ciò ha fatto sì che venisse aperta una sorte di piattaforma per offrire una panoramica del villaggio da lontano. A distanza di anni, attualmente è possibile effettuare un'escursione attorno al villaggio. Secondo alcune notizie locali, nel 2021 questo magico luogo ha accolto ben 90.000 visitatori.

Si tratta però di una meta non semplice da raggiungere. Traghetti, autobus e taxi sono i mezzi che consentono di approdare sull'isola con orari disparati. In molti sperano che venga migliorato tale aspetto, al fine di consentire ai più curiosi di godere delle meraviglie selvatiche del villaggio.

Sicuramente la coppia inglese che ha comprato un intero villaggio non riuscirà ad acquistarlo, ciò nonostante questo luogo dovrebbe insegnarci che presto o tardi la natura si riapproprierà dei suoi spazi.