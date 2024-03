Questo villaggio viene inondato d'acqua, ma sapete per quale motivo?

L'incendio che nel 2021 ha colpito Wengding, un villaggio abitato dalla minoranza etnica Wa in Yunnan, Cina, ha portato alla distruzione di 101 delle 105 caratteristiche capanne di paglia, lasciando la comunità in rovina. Nonostante l'incidente non abbia provocato vittime, il danno al patrimonio culturale è stato immenso.

Wengding non è solo un villaggio; è un simbolo vivente della cultura Wa, riconosciuto per la sua architettura tradizionale e le capanne di paglia costruite seguendo antiche tradizioni. Queste strutture, insieme ai costumi popolari del villaggio, rappresentano un'eredità culturale preziosa, tanto da essere inserite nella Lista Nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale e in quella provinciale per la conservazione della cultura tradizionale Wa e delle abilità nella lavorazione del legno. Tali abilità sono importantissime e la loro scomparsa significa molto per gli abitanti.

Il nome Wengding, che in lingua Wa significa "acqua di connessione", simboleggia la profonda connessione della comunità con la natura, evidenziata dalla posizione del villaggio all'interno del Parco Nazionale di Nangunhe e dalla sua prossimità al Myanmar (dove sono stati scoperti fossili risalenti al cretaceo). Questa armonia tra uomo e ambiente è un aspetto fondamentale della vita a nel villaggio.

Come strumento di prevenzione, ad intervalli regolari lo Stato ha deciso di utilizzare delle grosse pompe per l'acqua al fine di prevenire l'insorgere e il propagarsi di incendi di natura dolosa o naturali. Dopo il disastroso incendio del 2021, il compito di ricostruire il villaggio non è solo una questione di ripristino fisico ma anche di conservazione di uno stile di vita e di una filosofia esistenziale.

